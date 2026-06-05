Σε μια ηχηρή διπλωματική κίνηση, η κυβέρνηση της Ιρλανδίας ανακοίνωσε πως απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς: τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς. Παράλληλα, το Δουβλίνο απηύθυνε κάλεσμα για την υιοθέτηση ανάλογων κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση του ιρλανδικού υπουργείου Δικαιοσύνης προς το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), η απόφαση αυτή βασίστηκε στον «καθοριστικό ρόλο» που διαδραματίζουν οι δύο πολιτικοί στην κλιμάκωση της καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών εντός της Ε.Ε.. Τον Μάιο, η Ιταλία και η Ισπανία ζήτησαν την επιβολή κυρώσεων κατά του Μπεν Γκβίρ. Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, το οποίο κατέγραφε τη βίαιη μεταχείριση ξένων ακτιβιστών του «στολίσκου για τη Γάζα» μετά τη σύλληψή τους από τις ισραηλινές δυνάμεις στη θάλασσα.

Στις 20 Μαΐου, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, Μίχολ Μάρτιν, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ζητώντας τη λήψη «πρόσθετων μέτρων» από το ευρωπαϊκό μπλοκ κατά του Ισραήλ.

Στις 23 Μαΐου, η Γαλλία είχε ήδη ανακοινώσει αντίστοιχη απαγόρευση εισόδου στο έδαφός της για τον Μπεν Γκβιρ.

«Κατά τη γνώμη μου, η συμπεριφορά τους δικαιολογεί κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ επίσης και αυτό είναι κάτι που θα θέσουμε», δήλωσε σήμερα (5/6) ο Μίχολ Μάρτιν από το Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με παρόμοιους περιορισμούς και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Συγκεκριμένα, η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία τους έχουν επιβάλει κυρώσεις, απαγορεύοντας την είσοδό τους.

Οι χώρες αυτές είχαν προχωρήσει σε κοινή ανακοίνωση των μέτρων στις 10 Ιουνίου 2025, επιρρίπτοντας στους δύο υπουργούς την κατηγορία της «υποκίνησης σε βία» κατά των Παλαιστινίων, κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Όχθης, όπου καταγράφεται συνεχής έξαρση της εποικιστικής δραστηριότητας. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε σπεύσει τότε να χαρακτηρίσει τις συγκεκριμένες κυρώσεις ως «σκανδαλώδεις».