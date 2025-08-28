Πενήντα δύο φοιτητές από τη Γάζα θα φθάσουν στην Ιρλανδία αυτήν την εβδομάδα, επωφελούμενοι από πανεπιστημιακές υποτροφίες, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις.

«Χαιρετίζω την άφιξη αυτών των νέων Παλαιστινίων στην Ιρλανδία και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στις σπουδές τους εδώ», δήλωσε ο Σάιμον Χάρις, σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μια πρώτη ομάδα 26 φοιτητών αναμένεται να φθάσει σήμερα(28/8). Οι υπόλοιποι αναμένονται αύριο και την Κυριακή.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τον οποίο προκάλεσε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, η Ιρλανδία βοήθησε περισσότερους από 200 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον παλαιστινιακό θύλακα και να έρθουν να εγκατασταθούν στην επικράτειά της, έγινε γνωστό από το Δουβλίνο.

«Η προτεραιότητά μας θα είναι να μεταφέρουμε (τους φοιτητές) σε μια ιατρική δομή για να υποβληθούν σε εξετάσεις και να τους παράσχουμε φροντίδα», εξήγησε ο επικεφαλής της ιρλανδικής διπλωματίας στο κρατικό ενημερωτικό μέσο RTE. «Θα προσπαθήσουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα που απορρέουν από τον υποσιτισμό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Πρόκειται για μια «μικρή κίνηση» που οι Ιρλανδοί «μπορούν να κάνουν για να δείξουν την αλληλεγγύη τους και να βοηθήσουν νέους στην Παλαιστίνη», υπογράμμισε ο Σάιμον Χάρις.

Η Ιρλανδία είναι από τις χώρες που επικρίνουν σφόδρα το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Τον Μάιο του 2024, το Δουβλίνο ένωσε τη φωνή του με άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπέρ της αναγνώρισης «του κυρίαρχου και ανεξάρτητου Κράτους» της Παλαιστίνης.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε επίσης αυτήν την εβδομάδα την πρόθεσή του να υποδεχθεί σύντομα περίπου 40 φοιτητές από τη Γάζα.