Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένας Ιρλανδός που κρατείται από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ εδώ και πέντε μήνες, παρά το γεγονός ότι διαθέτει έγκυρη άδεια εργασίας και κανένα ποινικό μητρώο, λέει ότι φοβάται για τη ζωή του και έχει ζητήσει βοήθεια από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας.

Ο Σίμους Κάλετον είπε ότι οι συνθήκες στο κέντρο κράτησής του στο Τέξας έμοιαζαν με «βασανιστήρια» και ότι η ατμόσφαιρα ήταν ασταθής. «Δεν φοβάμαι τους άλλους κρατούμενους. Φοβάμαι το προσωπικό. Είναι ικανοί για τα πάντα».

Μιλώντας από τις εγκαταστάσεις του Ελ Πάσο στον ραδιοφωνικό σταθμό RTÉ της Ιρλανδίας, ο Κάλετον κάλεσε τον πρωθυπουργό Μάικλ Μάρτιν να θέσει τα επιχειρήματά του στον Ντόναλντ Τραμπ όταν επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα για τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου.

«Απλώς προσπαθήστε να με βγάλετε από εδώ και κάντε ό,τι μπορείτε, σας παρακαλώ. Είναι ένα απόλυτο βασανιστήριο, ψυχολογικό και σωματικό βασανιστήριο», είπε ο Κάλετον, προσθέτοντας ότι δεν ήξερε πόσο περισσότερο θα μπορούσε να αντέξει. «Είναι απλώς ένα φρικτό, φρικτό, φρικτό μέρος».

Με καταγωγή από την κομητεία Κίλκενι, ο 42χρονος Κάλετον διατηρεί μια επιχείρηση σοβατίσματος στην περιοχή της Βοστώνης. Αφού αγόρασε προμήθειες σε ένα κατάστημα υλικού στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, τον ακολούθησαν πράκτορες της ICE και τον συνέλαβαν.

Ο Κάλετον εισήλθε στις ΗΠΑ το 2009 με πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και παρέμεινε στη χώρα για περισσότερο από 90 ημέρες, αλλά αφού παντρεύτηκε μια Αμερικανίδα πολίτη, την Τίφανι Σμιθ, και υπέβαλε αίτηση για νόμιμη μόνιμη διαμονή, έλαβε μια νόμιμη απαλλαγή που του επέτρεπε να εργάζεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Όγκορ Γουίνι Οκόγιε.

Η κράτηση τον εμπόδισε να παραστεί στην τελική συνέντευξη τον Οκτώβριο για την πράσινη κάρτα του, η οποία θα επιβεβαίωνε τη νομική του κατάσταση, δήλωσε ο Οκόγιε. «Είναι ανεξήγητο το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται υπό κράτηση».

Η σύζυγος του Κάλετον στη Μασαχουσέτη και η οικογένειά του στην Ιρλανδία δημοσιοποίησαν την ιστορία του αυτή την εβδομάδα με την ελπίδα να συγκεντρώσουν υποστήριξη για την απελευθέρωσή του.

Ο Κάλετον δήλωσε στο RTÉ ότι ήταν κλειδωμένος στο ίδιο δωμάτιο με 71 άλλους κρατούμενους σε άθλιες συνθήκες, με ανεπαρκές φαγητό και αμελητέο χρόνο έξω για καθαρό αέρα, ηλιοφάνεια ή άσκηση.

«Δεν ξέρεις τι θα συμβεί σε καθημερινή βάση. Δεν ξέρεις αν θα γίνουν ταραχές, δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Είναι ένας εφιάλτης εδώ κάτω». Τα ντους και οι τουαλέτες ήταν «βρόμικα» και τα καθημερινά γεύματα ήταν παιδικά, είπε. «Έτσι όλοι πεινάνε».

Ο Κάλετον είπε ότι προσπαθούσε να παραμείνει θετικός. «Προσπαθώ όσο καλύτερα μπορώ. Μιλάω με τη γυναίκα μου κάθε μέρα, είναι ο βράχος μου. Μιλάω με τη μητέρα μου και την αδερφή μου τις περισσότερες μέρες. Όλες με υποστηρίζουν».

Ο Κάλετον απηύθυνε έκκληση στις ιρλανδικές αρχές να παρέμβουν. «Η δική μου οικογένεια στην Ιρλανδία υποφέρει επίσης, ιδιαίτερα η μητέρα μου, είναι συντετριμμένη. Κάντε ό,τι μπορείτε για να με βγάλετε από εδώ, σας παρακαλώ. Θέλω απλώς να επιστρέψω στη ζωή μου, ήμασταν τόσο απεγνωσμένοι να δημιουργήσουμε οικογένεια». Ζήτησε από τον πρωθυπουργό να θέσει το θέμα στον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα. «Θα δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια μπορώ να λάβω τώρα».

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Ιρλανδίας δήλωσε ότι παρέχει προξενική βοήθεια μέσω του ιρλανδικού προξενείου στο Ώστιν του Τέξας και ότι η πρεσβεία στην Ουάσινγκτον συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σε «ανώτερο επίπεδο».

Η υπόθεση θα μπορούσε να περιπλέξει την προσπάθεια του Δουβλίνου να αποφύγει να προκαλέσει την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει επικρίνει έντονα την Ιρλανδία για το ιστορικό της όσον αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων, το εμπόριο και τη μετανάστευση. Ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν προτρέψει τον πρωθυπουργό να ακυρώσει την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική του Τραμπ.

Ο δικηγόρος του Κάλετον δήλωσε ότι οι αρχές των ΗΠΑ απειλούν να τον απελάσουν «ανά πάσα στιγμή» και ότι το πέμπτο εφετείο στο Τέξας, το οποίο χειριζόταν την υπόθεσή του, ήταν το «λιγότερο φιλικό προς τους μετανάστες» δικαστήριο. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση δεν θα έπρεπε απλώς να τον αφήσει ελεύθερο και να του επιτρέψει να παραστεί στη συνέντευξη [για την πράσινη κάρτα] που θα επιβεβαιώσει το νομικό του καθεστώς», δήλωσε ο Οκόγιε.

Έχει αποκαλυφθεί ότι ο Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» του Τραμπ, δήλωσε στην κυβέρνηση πέρυσι ότι η επιθετική και εκτεταμένη επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση θα διαβρώσει την υποστήριξη του κοινού.

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν ότι λιγότερο από το 14% των σχεδόν 400.000 μεταναστών που συνελήφθησαν από την ICE κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του Τραμπ είχαν κατηγορίες ή καταδίκες για βίαια ποινικά αδικήματα, υπονομεύοντας τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι στοχεύει «τους χειρότερους των χειρότερων».