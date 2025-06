Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna, καταρρίφθηκαν δύο ισραηλινά μαχητικά. Δεν διευκρινίστηκε ωστόσο σε ποια περιοχή έγινε αυτό. H κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι καταρρίφθηκε «τουλάχιστον ένα» μαχητικό και ότι ο πιλότος του έχει τεθεί υπό κράτηση. Την παραπάνω είδηση διέψευσε το Ισραήλ.

Israeli fighter jet shot down over Iran, Iranian news agency reports

Two Israeli fighter jets have shot down over Iranian airspace, Iran’s official news agency IRNA reports, according to CNN.

Reuters said at least one Israeli fighter jet has been shot down.

