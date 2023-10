Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, Die Welt, υπάρχουν αναφορές ότι μονάδες του Iron Beam, που πρώτη φορά δοκιμάστηκαν επι του πεδίου το 2022, εχουν αναπτυχθεί ηδη στο έδαφος του Ισραηλ για να αναχαιτίσουν πυραύλους που θα εκτοξεύσει η Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζα ή η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Το Iron Beam το οποίο ακόμη βρισκόταν στο στάδιο των τελικών δοκιμών είναι δημιούργημα της ισραηλινής εταιρείας Rafael και πρόκειται για φθηνό, υπερσύγχρονο αντιαεροπορικό σύστημα που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και εξουδετερώνει τους στόχους του με ακτίνες Laser. Μπορεί να αναχαιτίσει εχθρικούς πυραύλους, drones, πυροβολικό, ακόμη και βλήματα όλμων.

Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας σχετικά με μια τέτοια ανάπτυξη, ένα βίντεο, με πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές, που φέρεται να δείχνει τη «Σιδηρά Δέσμη» σε δράση κατά ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Χαμάς εμφανίστηκε στο X.

