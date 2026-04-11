Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ενώ η αμερικανική αποστολή προσγειώθηκε στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Ο Νταρ επανέλαβε επίσης την επιθυμία του Ισλαμαμπάντ να συνεχίζει να διευκολύνει τις πλευρές να επιτύχουν μια «βιώσιμη και με διάρκεια λύση στη σύγκρουση», σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε πριν από λίγο στη πρωτεύουσα του Πακιστάν όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ