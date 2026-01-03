Σε επίσημη καταγγελία προέβει η Βενεζουέλα, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για στρατιωτική επίθεση.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της χώρας καταγγέλλει, σε ένα ανακοινωθέν, «τη σοβαρή στρατιωτική επίθεση» που διαπράχθηκε «από την τρέχουσα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά του βενεζουελάνικου εδάφους και του πληθυσμού της». Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, «πολιτικές και στρατιωτικές περιοχές» έχουν πληγεί στην Καράκας, την πρωτεύουσα, καθώς και στις πολιτείες Μιράντα, Αραγουά και Λα Γκουάιρα.

«Η πράξη αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως των άρθρων 1 και 2, τα οποία κατοχυρώνουν τον σεβασμό της κυριαρχίας, τη νομική ισότητα των κρατών και την απαγόρευση της χρήσης βίας», καταγγέλλει η ανακοίνωση. Μια τέτοια επίθεση απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. »

Στις 8:17, η γαλλική Monde μεταδίδει το εξής «Επίθεση κατά του Καράκας αυτή τη στιγμή».

«Παγκόσμιος συναγερμός: Η Βενεζουέλα δέχτηκε επίθεση!», έγραψε ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο στον λογαριασμό του στο Χ. «Βομβαρδίζουν με πυραύλους», πρόσθεσε, χωρίς προς το παρόν να είναι γνωστή η προέλευση των εκρήξεων.

Σύμφωνας με πληροφορίες της γαλλικής Monde, οι εκρήξεις φαίνεται να έλαβαν χώρα στο νότιο και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, χωρίς να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια η θέση τους προς το παρόν. Ορισμένες φαίνεται να έλαβαν χώρα στο Fuerte Tiuna, μια τεράστια στρατιωτική περιοχή εντός της πόλης.

Άλλες μαρτυρίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν εκρήξεις στο αεροδρόμιο Higuerote Airport, στα ανατολικά της πόλης, ή ακόμα και στην αεροπορική βάση Generalísimo Francisco de Miranda. Δεν μας έχει δοθεί ακόμη η δυνατότητα να επαληθεύσουμε αυτές τις πληροφορίες και οι αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν ακόμη εκδώσει καμία δήλωση.

Μια κάτοικος της La Guaira, μιας παραθαλάσσιας πόλης κοντά στο Καράκας, δήλωσε στην Agence France-Presse (AFP) ότι άκουσε εκρήξεις στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι της μητρόπολης. Άλλοι κάτοικοι δήλωσαν στην AFP ότι άκουσαν εκρήξεις στο Higuerote, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας.

Σε πολλές συνοικίες του Καράκας, οι κάτοικοι έσπευσαν στα παράθυρα και τις βεράντες τους για να καταλάβουν τι συνέβαινε. Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν άλλοι συνομιλητές της AFP, σε ορισμένες περιοχές του Καράκας έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ισχυρές εκρήξεις και έντονοι θόρυβοι από αεροσκάφη σημειώθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούστηκαν κρότοι και συγκεκριμένα σε νότια περιοχή της χώρας κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση. Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στο σημείο ενώ είναι ορατή και μία στήλη καπνού. Οι κρότοι από τις εκρήξεις συνεχίστηκαν να ακούγονται ως στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το Associated Press σημειώθηκαν τουλάχιστον επτά εκρήξεις, ενώ γίνονται αναφορές και για παρουσία αεροσκαφών που πετούσαν σε χαμηλό ύψος πάνω από την πόλη.

Δείτε σχετικά βίντεο:

«Μία έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που τα παράθυρά μου έτρεμαν»

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του CNN, η πρώτη έκρηξη καταγράφηκε περίπου στις 01:50 τοπική ώρα, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον άλλες 6 εκρήξεις γύρω στις 02:00. «Μία ήταν τόσο ισχυρή που τα παράθυρά μου έτρεμαν», δήλωσε η ανταποκρίτρια του CNN.

Κάτοικοι της περιοχής βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση.

Περίοδος αναταραχών για τη Βενεζουέλα

Οι εκρήξεις αυτές έγιναν σε μία περίοδο αναταραχών και αυξημένης έντασης με τις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εναντίον φερόμενων ως σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων κατά της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει ότι οι ημέρες του προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Πληροφορίες από: Le Monde, New York Times, Guardian