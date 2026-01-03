Σε επίσημη καταγγελία προέβει η Βενεζουέλα, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για στρατιωτική επίθεση.
Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της χώρας καταγγέλλει, σε ένα ανακοινωθέν, «τη σοβαρή στρατιωτική επίθεση» που διαπράχθηκε «από την τρέχουσα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά του βενεζουελάνικου εδάφους και του πληθυσμού της». Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, «πολιτικές και στρατιωτικές περιοχές» έχουν πληγεί στην Καράκας, την πρωτεύουσα, καθώς και στις πολιτείες Μιράντα, Αραγουά και Λα Γκουάιρα.
Στις 8:17, η γαλλική Monde μεταδίδει το εξής «Επίθεση κατά του Καράκας αυτή τη στιγμή».
«Παγκόσμιος συναγερμός: Η Βενεζουέλα δέχτηκε επίθεση!», έγραψε ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο στον λογαριασμό του στο Χ. «Βομβαρδίζουν με πυραύλους», πρόσθεσε, χωρίς προς το παρόν να είναι γνωστή η προέλευση των εκρήξεων.
Ισχυρές εκρήξεις και έντονοι θόρυβοι από αεροσκάφη σημειώθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούστηκαν κρότοι και συγκεκριμένα σε νότια περιοχή της χώρας κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση. Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στο σημείο ενώ είναι ορατή και μία στήλη καπνού.
Οι κρότοι από τις εκρήξεις συνεχίστηκαν να ακούγονται ως στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).
Σύμφωνα με το Associated Press σημειώθηκαν τουλάχιστον επτά εκρήξεις, ενώ γίνονται αναφορές και για παρουσία αεροσκαφών που πετούσαν σε χαμηλό ύψος πάνω από την πόλη.
«Μία έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που τα παράθυρά μου έτρεμαν»
Σύμφωνα με δημοσιογράφους του CNN, η πρώτη έκρηξη καταγράφηκε περίπου στις 01:50 τοπική ώρα, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον άλλες 6 εκρήξεις γύρω στις 02:00. «Μία ήταν τόσο ισχυρή που τα παράθυρά μου έτρεμαν», δήλωσε η ανταποκρίτρια του CNN.
Κάτοικοι της περιοχής βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.
κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση.
Περίοδος αναταραχών για τη Βενεζουέλα
Οι εκρήξεις αυτές έγιναν σε μία περίοδο αναταραχών και αυξημένης έντασης με τις ΗΠΑ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εναντίον φερόμενων ως σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.
Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων κατά της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει ότι οι ημέρες του προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».
Πληροφορίες από: Le Monde, New York Times, Guardian