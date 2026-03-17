Τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα (17/3), σε διαφορετικές περιοχές του Ντουμπάι, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της πόλης.

Λίγα λεπτά πριν από τις εκρήξεις, οι κάτοικοι είχαν λάβει ειδοποίηση στα κινητά τους τηλέφωνα μέσω του συστήματος έκτακτης ανάγκης, με την οποία καλούνταν να αναζητήσουν άμεσα ασφαλές καταφύγιο λόγω «πιθανών πυραυλικών απειλών».

At least four explosions were heard in the vicinity of Dubai International Airport. UAE — HP_ClipStorm (@HINDUSTAN_PLUSE) March 17, 2026



Την ίδια στιγμή, οι αρχές στο Κατάρ εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε άλλους ασφαλείς χώρους, έπειτα από αναφορές για δυνατές εκρήξεις που ακούστηκαν στην πρωτεύουσα, τη Ντόχα.

BREAKING: Safety alert issued as loud ‘booms’ heard in Doha 🔴 LIVE updates: https://t.co/vV9pUJ6Ve0 pic.twitter.com/YwowK0x1zr — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 17, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη, η οποία προκλήθηκε από συντρίμμια που προήλθαν από αναχαίτιση πυραύλου.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ενώ είναι υπό διερεύνηση τα αίτια των εκρήξεων.