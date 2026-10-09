Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης.

Δεξαμενόπλοια που έπλεαν μέσω «μη εξουσιοδοτημένων» διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμες στρατιωτικές πηγές.

Οι αναφερόμενες εκρήξεις σημειώνονται εν μέσω αυξημένης έντασης στα Στενά, όπου το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη.

Πηγή: Al Jazeera