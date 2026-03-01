Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην Τεχεράνη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρών στην ιρανική πρωτεύουσα, χωρίς να είναι σαφής η αιτία τους μέχρι στιγμής — κατά πάσα πιθανότητα οφείλονται σε νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Τουλάχιστον τρεις εκρήξεις συντάραξαν την πρωτεύουσα του Ιράν περί τις 04:00 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας), ενώ ακούστηκαν επίσης θόρυβοι μηχανών αεροσκαφών που πέταγαν πάνω από την πόλη.

Λίγο μετά τις 02:00, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω Telegram ότι ξεκινούν νέα σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην ιρανική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο «εκτοξευτήρες πυραύλων και εγκαταστάσεις της αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», την επομένη της έναρξης της νέας επίθεσης, που διεξάγουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.