Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα μετά από συναγερμό που σήμανε στην ευρύτερη περιοχή για επικείμενη πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.

Νωρίτερα σήμερα ρωσικός πύραυλος έπληξε και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε διώροφο οίκημα στην πόλη Κρεβί Ρι της νοτιοανατολικής Ουκρανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, ενημέρωσαν αξιωματούχοι.

🇺🇦🔱A two-story building was partially destroyed in Kryvyi Rih as a result of a Russian strike — State Emergency Service

Two people were pulled from the rubble. pic.twitter.com/WW41tHHO5v

— Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) December 20, 2024

