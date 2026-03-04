Ο United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) – Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε 137 ναυτικά μίλια ανατολικά της Muscat, στο Ομάν.

🇬🇧 A British maritime authority has reported an incident 137 nautical miles east of Muscat, where an explosion was heard near a vessel off the Omani coast. pic.twitter.com/ojSmPSufar — AntiNSA (@AntiNSA1984) March 3, 2026



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο πλοίαρχος εμπορικού πλοίου ανέφερε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη σε πολύ κοντινή απόσταση από το σκάφος, ενώ αμέσως μετά έγινε ορατός πυκνός καπνός στην περιοχή. Το συμβάν προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στο πλοίο κατά την αρχική εκτίμηση.

Η UKMTO διευκρίνισε ότι το πλοίο συνεχίζει κανονικά την πορεία του και ότι τόσο το πλήρωμα όσο και το σκάφος είναι ασφαλή. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Explosion at the port of Duqm in the Sultanate of Omanpic.twitter.com/PZo71MFAmp — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 3, 2026



Η θαλάσσια περιοχή της Αραβικής Θάλασσας και του Κόλπου του Ομάν, παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτικά, με αυξημένη παρουσία ναυτικών δυνάμεων και συχνές συστάσεις για επαγρύπνηση προς τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το σημείο.