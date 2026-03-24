Μια δυνατή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (23/3) στο Πορτ Άρθουρ, στο Τέξας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Valero υψώθηκε πυκνό σύννεφο καπνού, ενώ κάτοικοι ανέφεραν έναν εκκωφαντικό θόρυβο που έκανε τα σπίτια τους να τρέμουν.

Αυτόπτες μάρτυρες ήταν οι πρώτοι που ειδοποίησαν για το περιστατικό, περιγράφοντας μια μεγάλη στήλη καπνού να καλύπτει τον ουρανό πάνω από το εργοστάσιο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε ατύχημα στις εγκαταστάσεις, με τα σωστικά συνεργεία να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της δυτικής πλευράς να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους μέχρι νεότερης ενημέρωσης, ενώ τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα. Το περιστατικό έρχεται να εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στις Ηνωμένες Πολιτείες.