Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και ταρακουνώντας σπίτια σε μεγάλη απόσταση. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι αγνοούνται. Σύμφωνα με το Asoociated Press, η έκρηξη έγινε στις 07:45 πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα).

Η έκρηξη συνέβη κοντά στην ώρα της κανονικής αλλαγής βάρδιας, οπότε υπολογίζεται ότι πιθανόν βρισκόντουσαν στο σημείο πολλοί εργαζόμενοι που έμπαιναν ή έβγαιναν. Δευτερεύουσες εκρήξεις ανάγκασαν τους διασώστες να κρατήσουν απόσταση από το σημείο της πυρκαγιάς. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που περίπου 17 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο, καταγράφηκε τρέμουλο σε κάμερα ασφαλείας.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για την εκτίμηση των ζημιών και τον εντοπισμό των θυμάτων, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ, περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Η αστυνομία ζήτησε από τους ανθρώπους να αποφύγουν την περιοχή για να επιτρέψουν στους διασώστες να κάνουν τη δουλειά τους. «Αυτή είναι μια τραγωδία για την κοινότητά μας», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Μπραντ Ράτσφορντ, σε ένα email.

Το εργοστάσιο ανήκει στην Accurate Energetic Systems, μια εταιρεία που κατασκευάζει και δοκιμάζει πυρομαχικά και εκρηκτικά. Ο ιστότοπος της εταιρείας αναφέρει ότι κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια εγκατάσταση οκτώ κτιρίων που εκτείνεται σε δασώδεις λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ. Η έκρηξη, η οποία προήλθε από ένα από τα κτίρια παραγωγής, ισοπέδωσε εντελώς την κατασκευή και προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις από αποθηκευμένα πυρομαχικά, πυροδοτώντας κοντινές πυρκαγιές σε θάμνους.

Πολλαπλοί θάνατοι έχουν επαληθευτεί από πηγές, αν και οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν άγνωστοι εν αναμονή των προσπαθειών ανάσυρσης. Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη επιζώντες από το κύριο σημείο της έκρηξης.

