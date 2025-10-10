Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και ταρακουνώντας σπίτια σε μεγάλη απόσταση. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι αγνοούνται. Σύμφωνα με το Asoociated Press, η έκρηξη έγινε στις 07:45 πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα).

Η έκρηξη συνέβη κοντά στην ώρα της κανονικής αλλαγής βάρδιας, οπότε υπολογίζεται ότι πιθανόν βρισκόντουσαν στο σημείο πολλοί εργαζόμενοι που έμπαιναν ή έβγαιναν. Δευτερεύουσες εκρήξεις ανάγκασαν τους διασώστες να κρατήσουν απόσταση από το σημείο της πυρκαγιάς. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που περίπου 17 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο, καταγράφηκε τρέμουλο σε κάμερα ασφαλείας.

🚨 BREAKING A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για την εκτίμηση των ζημιών και τον εντοπισμό των θυμάτων, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους της γύρω περιοχής.

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what’s left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for. (Video: WTVF Nashville) https://t.co/xEHAeTFXLB pic.twitter.com/OxhaLceMZO — Action News 5 (@WMCActionNews5) October 10, 2025

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ, περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Η αστυνομία ζήτησε από τους ανθρώπους να αποφύγουν την περιοχή για να επιτρέψουν στους διασώστες να κάνουν τη δουλειά τους. «Αυτή είναι μια τραγωδία για την κοινότητά μας», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Μπραντ Ράτσφορντ, σε ένα email.

Το εργοστάσιο ανήκει στην Accurate Energetic Systems, μια εταιρεία που κατασκευάζει και δοκιμάζει πυρομαχικά και εκρηκτικά. Ο ιστότοπος της εταιρείας αναφέρει ότι κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια εγκατάσταση οκτώ κτιρίων που εκτείνεται σε δασώδεις λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ. Η έκρηξη, η οποία προήλθε από ένα από τα κτίρια παραγωγής, ισοπέδωσε εντελώς την κατασκευή και προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις από αποθηκευμένα πυρομαχικά, πυροδοτώντας κοντινές πυρκαγιές σε θάμνους.

📺: On Friday, October 10, 2025, a massive explosion occurred at the AES facility near Bucksnort, Tennessee, shortly before 8 a.m. local time. The blast, which originated in one of the production buildings, completely leveled the structure and caused secondary explosions from… pic.twitter.com/4gfS7dcfeo — Kagan.Dunlap (@Kagan_M_Dunlap) October 10, 2025

Πολλαπλοί θάνατοι έχουν επαληθευτεί από πηγές, αν και οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν άγνωστοι εν αναμονή των προσπαθειών ανάσυρσης. Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη επιζώντες από το κύριο σημείο της έκρηξης.