Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, οχήματα και περιουσίες προκάλεσε μια σφοδρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 1 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις «Ta’ Lourdes», στην περιοχή Magħtab. Ο εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε μεγάλο μέρος της βόρειας Μάλτας, όπου υπάρχουν δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί. Η ολοκληρωτική καταστροφή των αποθηκών και των κτηρίων του εργοστασίου, μαζί με τους χιλιάδες τόνους εκρηκτικών υλών, δημιούργησε ένα ισχυρό ωστικό κύμα που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.

Από την έκρηξη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Mater Dei δύο άνδρες με ελαφρά τραύματα, καθώς και ένας 67χρονος και ένας 47χρονος (κάτοικοι του St Paul’s Bay), οι οποίοι βρίσκονταν σε παρακείμενα κτήματα και υπέστησαν νευρικό κλονισμό.

Μαρτυρίες κατοίκων για σκηνές που θύμιζαν βομβαρδισμό

Οι πολίτες περιγράφουν σκηνές πανικού, με τα σπίτια και τα κτήρια της περιοχής να σείονται συθέμελα και τα τζάμια να σπάνε. Πολλοί ένιωσαν το ωστικό κύμα από απόσταση χιλιομέτρων.

«Οι εκρήξεις είχαν τέτοια ένταση που ένιωσα τα μαλλιά μου να κουνιούνται, ενώ όλα τα δέντρα γύρω άρχισαν να τρέμουν. Τα σκυλιά μου πανικοβλήθηκαν εντελώς. Δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά τέτοιο τρόμο. Προς στιγμήν πίστεψα ότι δεχόμασταν βομβαρδισμό», δήλωσε στο MaltaToday ένας άνδρας που εκείνη την ώρα περπατούσε στο Kennedy Grove.

Ο ίδιος μάρτυρας αντίκρισε σπασμένα παράθυρα και κομμάτια από προσόψεις κτηρίων που είχαν αποκολληθεί λόγω της έκρηξης.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την έκρηξη

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την περιοχή, ενώ δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, του Στρατού και ιατρικά συνεργεία παραμένουν στο σημείο για λόγους ασφαλείας, καλώντας τον κόσμο να μείνει μακριά.

Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, κανένας από τους εργαζόμενους του εργοστασίου δεν βρισκόταν μέσα στις εγκαταστάσεις την ώρα του ατυχήματος. Ήδη έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα αίτια αυτού του πρωτοφανούς για τα δεδομένα του νησιού περιστατικού.