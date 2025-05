Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Λαχόρη του Πακιστάν σύμφωνα με αναφορές του τηλεοπτικού σταθμού Geo TV και μαρτυρίες από δημοσιογράφους του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, μια μέρα μετά από ινδικές επιθέσεις σε πολλαπλές τοποθεσίες στη χώρα.

There was news of an explosion in #Lahore , #Pakistan , the reason is not known yet

Eyewitness from Lahore claims that there was a missile attack. #Lahore shook with 3 explosions#Sialkot #Airstrike #India #IndianArmy #BreakingNews #Justin #IndiaPakistan #OprationSindoor https://t.co/xLQjjpSm8A pic.twitter.com/OufU1bWFME

