Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου, στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης.

Η έκρηξη, που έλαβε χώρα λίγο πριν τις 15:30, προκάλεσε μεγάλη φωτιά σε έναν ιστορικό, στενό δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος με παλιές μονοκατοικίες.

Δεκάδες διασώστες και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης (Veiligheidsregio Utrecht), στο Πρακτορείο ANP.

Περισσότερα σε λίγο…
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #έκρηξη #Ολλανδία #Ουτρέχτη #τραυματίας #Φωτιά