Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου, στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης.

Η έκρηξη, που έλαβε χώρα λίγο πριν τις 15:30, προκάλεσε μεγάλη φωτιά σε έναν ιστορικό, στενό δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος με παλιές μονοκατοικίες.

Δεκάδες διασώστες και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης (Veiligheidsregio Utrecht), στο Πρακτορείο ANP.

🔴 #AHORA | Informes iniciales de una explosión en Utrecht, Paises Bajos. pic.twitter.com/ptGMBoKsdm — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 15, 2026

Περισσότερα σε λίγο…