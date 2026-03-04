Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στη Βηρυτό, καθώς το Ισραήλ και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν και πάλι πλήγματα τις τελευταίες δύο ημέρες.

Το σιιτικό κίνημα που πρόκειται στην Τεχεράνη ξανάρχισε τη Δευτέρα τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, στην επίθεση που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο Ιράν.

Το Ισραήλ αντέδρασε προχωρώντας σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, τους οποίους διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει.