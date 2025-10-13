Μια έκρηξη συγκλόνισε το Κάιρο λίγο μετά την άφιξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Αίγυπτο.

Η έκρηξη είχε ως συνέπεια να σπάσουν παράθυρα αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές από τοπικά μέσα, η έκρηξη σημειώθηκε σε στρατιωτική βάση.

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψωνόταν πάνω από την περιοχή, ορατό από όλη την πόλη.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν μια ισχυρή πρόσκρουση, με αποτέλεσμα δεκάδες ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να σπεύσουν στο σημείο.