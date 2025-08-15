Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τη Νέα Υόρκη, αργά το απόγευμα στο κέντρο του Μανχάταν. Προκλήθηκαν σκηνές πανικού, καθώς ένα τεράστιο, πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού, υψώθηκε απειλητικά στον ουρανό της πόλης.

FDNY members are currently operating at a 3-alarm fire at 305 East 95th Street in Manhattan. pic.twitter.com/H05Ehdd7Ah — FDNY (@FDNY) August 15, 2025

Βίντεο και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

BREAKING NEWS

New York rocked by ‘explosion’ as black smoke chokes Manhattan neighborhood An explosion has rocked Manhattan’s Upper East Side and sent plumes of smoke into the skies over New York City. Around 100 firefighters were called to 305 E 95th Street on Friday morning… pic.twitter.com/45mKuYSNPS — News News News (@NewsNew97351204) August 15, 2025

Οι εικόνες δείχνουν κατοίκους και περαστικούς να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους, στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο. Η ακριβής αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης και οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο για να ερευνήσουν το περιστατικό και να παράσχουν βοήθεια.

Σύμφωνα με τη Mirror «το πρωί της Παρασκευής, γύρω στις 10 π.μ. τοπική ώρα, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην οδό 305 East 95th Street στο Μανχάταν, όχι μακριά από το Σέντραλ Παρκ. Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο».

Νέα βίντεο που βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι οι καπνοί προκαλούνται από φωτιά που έχει ξεσπάσει στην ταράτσα ενός κτηρίου, μετά την έκρηξη.

Breaking: Large rooftop fire in the Upper East Side area of Manhattan, New York: pic.twitter.com/L6EE4h76Gp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 15, 2025

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από συσσώρευση αερίου στο υπόγειο, ανέφερε το ABC 7.

«Άκουσα μια έκρηξη από το κτίριό μου ακριβώς απέναντι από την πυρκαγιά, κοίταξα έξω και είδα καπνό στον ουρανό», δήλωσε η Τζόαν Σόουμα στην Daily Mail.

«Υπήρξε μια δυνατή έκρηξη λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά και ο καπνός», έγραψε στην πλατφόρμα ο χρήστης του X, Τζίμι Τσεν, ο οποίος βρισκόταν κοντά.

Η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί στα διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου, σύμφωνα με το Citizen . Δεν βρέθηκαν ένοικοι στις μονάδες.

Ο επιστάτης βρισκόταν στο υπόγειο εκείνη την ώρα και λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα, ανέφερε το ABC 7.

Ένας πυροσβέστης δήλωσε στην Daily Mail ότι δεν έχει τραυματιστεί κανένα μέλος του προσωπικού. «Μέχρι στιγμής, όλα καλά», είπε.