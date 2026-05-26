Οι θεωρίες γύρω από τα UFO και τα αποκαλούμενα UAP (Unidentified Anomalous Phenomena – Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα ) επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο, ύστερα από νέους ισχυρισμούς που προέρχονται από πρόσωπα τα οποία συνδέθηκαν στο παρελθόν με αμερικανικά κρατικά προγράμματα και έρευνες για άγνωστα εναέρια φαινόμενα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο φυσικός Δρ. Χαλ Πούθοφ, πρώην συνεργάτης ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από τη CIA και σύμβουλος του Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), ο οποίος υποστήριξε δημόσια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακτήσει βιολογικά δείγματα από τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές μορφές εξωγήινης ζωής.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης στο δημοφιλές podcast “The Diary of a CEO” του Στίβεν Μπάρτλετ, όπου συμμετείχε και ο σκηνοθέτης Νταν Φάρα, δημιουργός του ντοκιμαντέρ “Age of Disclosure”, που ασχολείται με τις θεωρίες περί μυστικών προγραμμάτων ανάκτησης UFO.

«Με το επίπεδο τεχνολογίας που διαθέτουν, αν δεν ήθελαν να γίνουν αντιληπτοί, δεν θα τους βλέπαμε», δήλωσε ο Πούθοφ. «Άρα φαίνεται πως, για κάποιο λόγο, θέλουν να γίνονται ορατοί».

Ο Πούθοφ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δει προσωπικά τα υποτιθέμενα ευρήματα, ωστόσο δήλωσε ότι εμπιστεύεται τις πηγές του, δηλαδή άτομα που όπως υποστηρίζει, συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ανάκτησης συντριμμιών από άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα.

«Άνθρωποι που συμμετείχαν στις ανακτήσεις μού είπαν ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικοί τύποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα τέσσερα «είδη» που περιγράφονται

Αν και ο ίδιος απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, το όνομα του φυσικού Έρικ Ντέιβις επανήλθε στη συζήτηση. Ο Ντέιβις, επί χρόνια συνεργάτης του Πούθοφ σε προγράμματα UAP, είχε αναφέρει σε παλαιότερες τοποθετήσεις του ότι τα υποτιθέμενα όντα χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Nordics, Grays , Reptilians και Insectoids.

Σύμφωνα με τις περιγραφές που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες στη μυθολογία των UFO, οι “Grays” (σ.σ. γκρίζοι) θεωρούνται τα πιο γνωστά εξωγήινα όντα: μικρόσωμες φιγούρες με γκρίζο δέρμα, μεγάλα μαύρα μάτια και χωρίς μαλλιά.

Οι “Nordics” (σ.σ. βόρειοι) παρουσιάζονται ως ανθρωπόμορφα όντα με χαρακτηριστικά που θυμίζουν ανθρώπους βόρειας ευρωπαϊκής καταγωγής, ενώ οι “Reptilians” (σ.σ. ερπετόμορφοι) περιγράφονται ως ερπετοειδείς οργανισμοί με λέπια και όρθια στάση σώματος. Οι “Insectoids” (σ.σ. εντομοειδή) ή “Mantids” μοιάζουν σύμφωνα με τις θεωρίες με γιγαντιαίες αλογομάντισσες (αλογάκια της Παναγίας).

«Οι Grays είναι οι πιο συχνά περιγραφόμενοι εξωγήινοι», είπε ο Χέκενλιβλι. «Υπάρχει συζήτηση για το αν είναι ουσιαστικά “σχεδιασμένα” όντα για τον κόσμο μας».

Για τους Insectoids σημείωσε πως εμφανίζονται σπάνια στις μαρτυρίες, αλλά όταν αναφέρονται, συχνά παρουσιάζονται ως «οι υπεύθυνοι».

Οι νέοι ισχυρισμοί έρχονται ενώ η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα UAP (Άγνωστα Εναέρια Φαινόμενα), με το Πεντάγωνο να δίνει πρόσφατα στη δημοσιότητα νέα παρτίδα εγγράφων για τα UFO.

Παράλληλα, ο συγγραφέας Κεντ Χέκενλιβλι, που έχει ασχοληθεί εκτενώς με θεωρίες αποκάλυψης UFO, υποστήριξε ότι στο παρασκήνιο κυκλοφορούν αναφορές ακόμη και για υβριδικές ή αμφίβιες μορφές ζωής.

Η σύνδεση με τον Ντέιβιντ Γκρους

Οι νέοι ισχυρισμοί επαναφέρουν στο προσκήνιο και την υπόθεση του Ντέιβιντ Γκρους, πρώην αξιωματικού πληροφοριών της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος το 2023 είχε καταθέσει ενόρκως στο Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «μη ανθρώπινα βιολογικά δείγματα» από συντριβές UFO.

Η κατάθεσή του είχε προκαλέσει πολιτικό θόρυβο στην Ουάσινγκτον και είχε οδηγήσει σε νέες πιέσεις προς το Πεντάγωνο για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα UAP.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, καμία αμερικανική υπηρεσία δεν έχει παρουσιάσει δημόσια αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας ή βιολογικών οργανισμών.

Οι αντιδράσεις και η έλλειψη αποδείξεων

Παρά τη δημοσιότητα που λαμβάνουν τέτοιες δηλώσεις, επιστήμονες και αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ισχυρισμοί βασίζονται κυρίως σε μαρτυρίες «δεύτερου ή τρίτου χεριού» και όχι σε επαληθεύσιμα δεδομένα.

Αρκετοί ερευνητές της κοινότητας των UAP τονίζουν ότι η συζήτηση συχνά μετατρέπεται σε «αλυσίδα αναπαραγωγής ισχυρισμών», όπου μία δήλωση σε podcast ή ντοκιμαντέρ εξελίσσεται σε πρωτοσέλιδο χωρίς να συνοδεύεται από επιστημονική τεκμηρίωση.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας συνεχίζει να αποχαρακτηρίζει έγγραφα σχετικά με άγνωστα εναέρια φαινόμενα, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη επιβεβαίωση περί εξωγήινης παρουσίας.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τα UFO βρίσκεται ξανά σε περίοδο έντονης αναζωπύρωσης, με πρώην στρατιωτικούς, στελέχη πληροφοριών και ερευνητές να πιέζουν για πλήρη δημοσιοποίηση στοιχείων που όπως λένε, παραμένουν εδώ και δεκαετίες κρυμμένα σε διαβαθμισμένα προγράμματα.