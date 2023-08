Πολλές περιοχές της Ιταλίας συνεχίζουν να πλήττονται από την κακοκαιρία, ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι καιρικές συνθήκες πρόκειται να βελτιωθούν από την Τετάρτη το βράδυ. Εξαιτίας κατολίσθησης, εβδομήντα τουρίστες αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν ξενοδοχείο στη γνωστή ορεινή περιοχή Κορτίνα Ντ΄Αμπέτσο, στη βόρεια περιφέρεια Βένετο.

Στην Τεργέστη, εξαιτίας του ισχυρού ανέμου και της έντονης βροχόπτωσης, πλημμύρισε το κέντρο της πόλης. Πολλοί κάτοικοι και τουρίστες μπήκαν τρέχοντας σε καφέ-μπαρ και καταστήματα για να μην παρασυρθούν από τον αέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στη βορειοδυτική περιφέρεια Πεδεμόντιο και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις ‘Αστι, Βερτσέλι, Νοβάρα και Αλεσάντρια, μετά τις ισχυρές βροχές των τελευταίων είκοσι τεσσάρων ωρών, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να καθαρίζουν τους δρόμους από τους πάνω από διακόσιους κορμούς δέντρων που ξερίζωσε ο σφοδρός άνεμος. Παράλληλα, σήμερα χιόνισε στην περιοχή Σεστριέρε – η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο δυο χιλιάδων μέτρων- και η θερμοκρασία έπεσε στους δυο βαθμούς.

#इटली के #Genoa में तूफानी बारिश से बाढ़ के हालात! मेट्रो में पानी घूसा! Italy 🇮🇹

In the video, the completely flooded Príncipe metro station, and its guards try to remove the water with brooms#Italy #Genoa #Genova #SevereWeather #storm #Flooding #Metrostation #LatestNews pic.twitter.com/flUP9QfZlE

— Rajan Singh (@rajansi45) August 28, 2023