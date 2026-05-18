Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στον κόλπο Fornells, στο νησί της Μενόρκα της Ισπανίας.

Το φαινόμενο συνέβη κατά τη διάρκεια καταιγίδας, πάνω από τις Βαλεαρίδες Θάλασσες.

Μάρτυρες παρατήρησαν τη χοάνη να κατεβαίνει από τα σύννεφα στην επιφάνεια του νερού και να αρχίζει να κινείται κατά μήκος του κόλπου, προς το λιμάνι του Fornells.

Ο ανεμοστρόβιλος αναπτύχθηκε γρήγορα και συνοδεύτηκε από ισχυρές ριπές ανέμου και βροχής. Διέσχισε τον κόλπο και επηρέασε εν μέρει την περιοχή του λιμανιού.

Αναφέρθηκε ότι ελαφρά αντικείμενα και εμπορευματοκιβώτια μετατοπίστηκαν, ενώ σημειώθηκαν ζημιές κατά την πρόσδεση ενός σκάφους.

Καθώς ο ανεμοστρόβιλος περνούσε, παρατηρήθηκε απότομη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών στην περιοχή του λιμανιού, προκαλώντας σύντομο πανικό στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και στους ανθρώπους στην προκυμαία.

Αυτό το περιστατικό είναι μοναδικό, αναφορικά με το ότι ο ανεμοστρόβιλος έφτασε εν μέρει στην ξηρά.

Οι ανεμοστρόβιλοι συνήθως παραμένουν πάνω από τη θάλασσα και διαλύονται γρήγορα.

Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι τέτοια συμβάντα είναι σχετικά σπάνια στη Μενόρκα τον Μάιο.

Από τον ανεμοστρόβιλο δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί.

