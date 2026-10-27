Ισχυρός κρότος ακούστηκε στην Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής, χθες Δευτέρα, μετέδωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Το πρακτορείο σημείωσε πως δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει άμεσα την αιτία, ή τις συνέπειες, του κρότου αυτού.

Η ένταση στη χώρα της Καραϊβικής έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά την ανάπτυξη εκατοντάδων ανδρών του στρατού του Ελ Σαλβαδόρ, συμπεριλαμβανομένων μελών των ειδικών δυνάμεων, την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό 4 Σαλβαδοριανών στρατιωτικών, ενταγμένων σε διεθνή δύναμη με υποστήριξη του ΟΗΕ, οι οποίοι αγνοούνται από την προπερασμένη Κυριακή (18η Οκτωβρίου), όταν έπεσαν σε ενέδρα φερόμενων μελών συμμορίας.