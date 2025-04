Νέος ισχυρός μετασεισμός σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Παρασκευής (25/4).

Η AFAD ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοικτά των ακτών του Μπουγιουκτσεκμετζέ της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είναι 4,4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD), ο σεισμός των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε στις 20.33. Είχε εστιακό βάθος 7,01 χιλιομέτρων.

Ο τουρκικός Τύπος αναφέρει πως λόγω του μετασεισμού οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους.

Να αναφερθεί πως πρόκειται για τον 135ο αισθητό σεισμό στη δυτική Τουρκία κατά τις τελευταίες 70 ώρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 30 km SW of #Büyükçekmece (#Turkey) 2 min ago (local time 20:33:16)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

— EMSC (@LastQuake) April 25, 2025