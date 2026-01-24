Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Τουρκία. Σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της γείτονος (AFAD), είχε επίκεντρο το Σινδίργκι, στο Μπαλικεσίρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 11 χιλιόμετρα ανατολικά- νοτιοανατολικά του Σιντιργκί στο Μπαλίκεσιρ του Μαρμαρά, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 11,04 χιλιόμετρα.