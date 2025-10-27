Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος, Χρήστος Μαζάνης, Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στις 22:48 στην Τουρκία, με το επίκεντρο να βρίσκεται στην επαρχία του Μπαλίκεσιρ, στα νοτιοδυτικά της Προύσας. Ο σεισμός ήταν επιφανειακός, με εστιακό βάθος μόλις 6 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ, το Κοτζαέλι και άλλες πόλεις της Τουρκίας.

Επίσης, η δόνηση έγινε έντονα αισθητή στη Σάμο, τη Μυτιλήνη και σε άλλα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου.

Δείτε τη χαρακτηριστική ανάρτηση του δημοσιογράφου και εκδότη του lesvosnews.gr Γιάννη Σινάνη, κάτω από την οποία υπάρχουν εκατοντάδες σχόλια:

Ήδη καταγράφονται δεκάδες μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής να είναι στα 4,2 Ρίχτερ. Αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό, δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση κτηρίων και ζημιές στο Σιντίργκι.

Δήλωση για τον σεισμό έκανε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή Sındırgı του Balıkesir και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ιδίως η AFAD, διεξάγουν σχολαστικές έρευνες και ελέγχους στο πεδίο. Παρακολουθούμε επίσης στενά την κατάσταση».

Ο δήμαρχος του Σιντίργκι, Σερκάν Σακ, δήλωσε μετά τον σεισμό: «Υπάρχουν κτήρια που έχουν καταρρεύσει στην περιοχή».

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δείχνουν κτήρια να έχουν υποστεί ζημιές αλλά και κόσμο να βγαίνει στους δρόμους:







Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλίκεσιρ.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 6 χιλιόμετρα.

SON DAKİKA | Balıkesir merkezli depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. (AFAD) • Deprem Marmara ve Ege’de hissedildi. pic.twitter.com/cHn8OXGGAB — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 27, 2025

Ε. Λέκκας στη «Ζούγκλα»: «Δεν επηρεάζει την Ελλάδα και δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Ανατολίας»

Όπως είπε στην «Ζούγκλα» ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, ο σεισμός που συνέβη στα νοτιοδυτικά της Προύσας ήταν επιφανειακός, με εστιακό βάθος περίπου 6 χιλιομέτρων. Ο σημερινός σεισμός έχει το ίδιο επίκεντρο με τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου.

Η σεισμική δόνηση προέρχεται από το ίδιο σύμπλεγμα ρηγμάτων, ενώ δεν είναι στο ρήγμα της Ανατολίας, εξηγεί ακόμα ο καθηγητής.

Ο κ. Λέκκας υπογραμμίζει ότι ο συγκεκριμένος σεισμός δείχνει ότι υπάρχει αυξημένη σεισμικότητα στην Τουρκία. Για την Ελλάδα, ωστόσο, είπε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.

Δείτε LIVE εικόνα:

📍 Çanakkale#Canlı: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/tM5it2iTkp — AA Canlı (@AACanli) October 27, 2025

Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό στην Τουρκία ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, που βρίσκεται εγκατεστημένος στην Μυτιλήνη:

Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό στην Τουρκία ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών, που βρίσκεται εγκατεστημένος στο Λουτράκι:

Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: DHA