Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος, Χρήστος Μαζάνης, Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στις 22:48 στην Τουρκία, με το επίκεντρο να βρίσκεται στην επαρχία του Μπαλίκεσιρ, στα νοτιοδυτικά της Προύσας.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ και το Κοτζαέλι.

Επίσης, η δόνηση έγινε έντονα αισθητή στη Σάμο, τη Μυτιλήνη και σε άλλα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτήρια.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δείχνουν κτήρια να έχουν υποστεί ζημιές αλλά και κόσμο να βγαίνει στους δρόμους.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλίκεσιρ.

SON DAKİKA | Balıkesir merkezli depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. (AFAD) • Deprem Marmara ve Ege’de hissedildi. pic.twitter.com/cHn8OXGGAB — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 27, 2025

Ε. Λέκκας στη «Ζούγκλα»: «Δεν επηρεάζει την Ελλάδα και δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Ανατολίας»

Όπως είπε στην «Ζούγκλα» ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, ο σεισμός που συνέβη στα νοτιοδυτικά της Προύσας ήταν επιφανειακός, με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων. Ο σημερινός σεισμός έχει το ίδιο επίκεντρο με τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου.

Η σεισμική δόνηση προέρχεται από το ίδιο σύμπλεγμα ρηγμάτων, ενώ δεν είναι στο ρήγμα της Ανατολίας, εξηγεί ακόμα ο καθηγητής.

Ο κ. Λέκκας υπογραμμίζει ότι ο συγκεκριμένος σεισμός δείχνει ότι υπάρχει αυξημένη σεισμικότητα στην Τουρκία. Για την Ελλάδα, ωστόσο, είπε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.

Δείτε LIVE εικόνα:

📍 Çanakkale#Canlı: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/tM5it2iTkp — AA Canlı (@AACanli) October 27, 2025

Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, που βρίσκεται εγκατεστημένος στην Μυτιλήνη: