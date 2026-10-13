Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά στις 6:20 το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα, 2:20 τα ξημερώματα της Τρίτης στην Ελλάδα), σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών του Παναμά.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοιχτά των νότιων ακτών της επαρχίας Βεράγουας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 2 χιλιόμετρα.

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών ο οποίος συγκλόνισε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και ωθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Ο απολογισμός ενδέχεται να αλλάξει καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών σε απομακρυσμένες κοινότητες.