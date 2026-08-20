Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) την Πέμπτη (20/08) στο Περού.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 175 χιλιόμετρα Νότια – Νοτιοανατολικά του Αγιακούτσο και 40 χιλιόμετρα Νοτιοανατολικά του Τάμπο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 70 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές ούτε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έρχεται έπειτα από τον μεγάλο φονικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία την προηγούμενη εβδομάδα και τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα πριν από περίπου ένα μήνα, όπου έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 5.000 άνθρωποι.