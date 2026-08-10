Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:34 (ώρα Ελλάδος) την Δευτέρα (10/8) στην Κολομβία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 35 χλμ. ΔΒΔ του Καρτάγο και 12 χλμ. Β του Ελ Κάιρο, στην επαρχία Τσόκο, κοντά στις ακτές του Ειρηνικού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 99 χιλιόμετρα.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογκοτά αλλά και τουλάχιστον μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Τσόκο, έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κτήρια αλλά και τραυματισμοί ανθρώπων.

Βίντεο από την στιγμή της δόνησης:

«Ο κόσμος βγήκε τρέχοντας στους δρόμους» – Μαρτυρίες κατοίκων

Η αγωνία των κατοίκων είναι έκδηλη, με τις πρώτες μαρτυρίες να περιγράφουν στιγμές έντονου πανικού.

«Νιώσαμε μια ισχυρή δόνηση που διήρκεσε αρκετά δευτερόλεπτα», δήλωσε ντόπιος κάτοικος στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης.

«Ο κόσμος βγήκε τρέχοντας στους δρόμους και περιμένουμε επίσημη ενημέρωση».

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν ήδη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για την αξιολόγηση της κατάστασης, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία για τυχόν θύματα.

Το νέο αυτό συμβάν φέρνει ξανά στο προσκήνιο την έντονη σεισμική δραστηριότητα της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025, σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην κεντρική Κολομβία είχε προκαλέσει σημαντικές ζημιές, αναδεικνύοντας την ευάλωτη φύση της περιοχής σε τέτοια φαινόμενα.

Ο σεισμός αυτός αποτελεί μια αυστηρή υπενθύμιση των σεισμικών κινδύνων στην Κολομβία και της ανάγκης για διαρκή ετοιμότητα. Καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ακολουθήσουν μετασεισμοί, οι αρχές συνιστούν ψυχραιμία, προσοχή και πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.