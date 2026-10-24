Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν σήμερα ανοιχτά του μικρού αρχιπελάγους των Βανουάτου, πυροδοτώντας προειδοποίηση για τσουνάμι από αμερικανικό κέντρο.

Notable quake, preliminary info: M 6.9 – 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu https://t.co/zBY5UN1Nqq — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 24, 2026

Notable quake, preliminary info: M 6.3 – 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu https://t.co/jVe4pf52He — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 24, 2026

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο αρχικά για σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προτού ανακοινώσει τελικά ότι σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σε μικρό εστιακό βάθος στα νερά που περιβάλλουν το αρχιπέλαγος του Ειρηνικού Ωκεανού.

Notable quake, preliminary info: M 7.2 – 200 km W of Sola, Vanuatu https://t.co/QrOSC2qNYK — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 24, 2026

Με βάση «τις προκαταρκτικές παραμέτρους του σεισμού (…) επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά σε ακτές που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης», ανέφερε το εξειδικευμένο κέντρο παρακολούθησης PTWC με έδρα τη Χαβάη.

Οι σεισμοί είναι συχνοί στα νησιά Βανουάτου, ένα αρχιπέλαγος περίπου 320.000 κατοίκων κοντά στο επίπεδο της θάλασσας που βρίσκεται στη «ζώνη του Ατλαντικού», μια περιοχή έντονης τεκτονικής δραστηριότητας.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2024, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών συγκλόνισε τα Βανουάτου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι και να καταστραφούν δρόμοι και κτίρια στο Πορτ-Βίλα, την πρωτεύουσα.