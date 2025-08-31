Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (22:17) στο Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.
Ο σεισμός είχε επίκεντρο 50 χλμ ΒΒΑ από το Jalālābād, και 34 χλμ ΔΝΔ από το Asadābād, ενώ είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές του Πακιστάν αλλά και της Ινδίας, ενώ δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτήρια στην περιοχή Hindu Kush
Earthquake Afghanistan
A Preliminary Magnitude 6.2 earthquake recently struck near Asadābād at a depth of 21.7 miles.
The tremor was widely felt, with multiple reports of moderate to strong shaking
Seismic activity continues throughout the region #Afghanistan #deprem pic.twitter.com/LhYKQSd0YA
— Chyno News (@ChynoNews) August 31, 2025
🚨🇦🇫#BREAKING | NEWS ⚠️
Major ⚡️6.7 magnitude earthquake has struck the Afghanistan in the Hindu Kush region region reports of damage to buildings 🇦🇫⚡️ pic.twitter.com/gkWtEmRl9b
— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 31, 2025