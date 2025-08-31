Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (22:17) στο Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 50 χλμ ΒΒΑ από το Jalālābād, και 34 χλμ ΔΝΔ από το Asadābād, ενώ είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές του Πακιστάν αλλά και της Ινδίας, ενώ δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτήρια στην περιοχή Hindu Kush

