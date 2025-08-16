Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρωσία, όταν ισχυρή έκρηξη έπληξε εργοστάσιο παραγωγής πυρίτιδας στην περιοχή Ριαζάν, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 11 νεκρούς και 130 τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ανασύρουν εγκλωβισμένους από τα συντρίμμια.

❗️💣🇷🇺 – An explosion at the gunpowder workshop of the Elastik factory in Ryazan Oblast, Russia, killed five people and injured 20, with 10 in critical condition. The blast, followed by a fire, completely destroyed the workshop. Emergency services reported that over 100 people… pic.twitter.com/zwQPvJ1LaU — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 15, 2025

Η έκρηξη, που προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο περιφερειάρχης του Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοβ, ανέφερε ότι οι αρχές ερευνούν τα αίτια, χωρίς να αποκλείουν παραβιάσεις ασφαλείας, ενώ ειδικά συνεργεία εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

❗️Consequences of the explosion at the Elastic gunpowder plant in the Ryazan region of Russia. The plant suffered colossal damage. Nothing remained of the workshop where the gunpowder explosion occurred. The preliminary cause of the explosion is a violation of safety… https://t.co/U4kDE0xu3E pic.twitter.com/GAbzcG2S1R — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 15, 2025

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, σενάρια για πιθανή επίθεση από ουκρανικά drones έχουν ήδη έρθει στο προσκήνιο, δεδομένου του ιστορικού της περιοχής.

Δείτε βίντεο με την έκρηξη στο εργοστάσιο:

Ryazan region, Russia ❗

💥💨 The first moments after the explosion in the gunpowder workshop of the “Elastik” plant in the Ryazan region. According to the latest data, 11 people died as a result of the detonation, and another 130 were injured. pic.twitter.com/Jc1fsrFXFN — LX (@LXSummer1) August 16, 2025

Το Ριαζάν θεωρείται στόχος στρατηγικών πληγμάτων

Στο παρελθόν, το Ριαζάν έχει γίνει στόχος στρατηγικών πληγμάτων με drones, όπως σε διυλιστήρια και ενεργειακούς σταθμούς.

Η κατάσταση στο εργοστάσιο παραμένει δραματική, με την Πυροσβεστική και τις Ειδικές Δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο η αποτίμηση των ζημιών και των απωλειών είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Το συμβάν έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία, καθώς σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση.