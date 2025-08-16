Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρωσία, όταν ισχυρή έκρηξη έπληξε εργοστάσιο παραγωγής πυρίτιδας στην περιοχή Ριαζάν, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 11 νεκρούς και 130 τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ανασύρουν εγκλωβισμένους από τα συντρίμμια.

Η έκρηξη, που προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο περιφερειάρχης του Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοβ, ανέφερε ότι οι αρχές ερευνούν τα αίτια, χωρίς να αποκλείουν παραβιάσεις ασφαλείας, ενώ ειδικά συνεργεία εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, σενάρια για πιθανή επίθεση από ουκρανικά drones έχουν ήδη έρθει στο προσκήνιο, δεδομένου του ιστορικού της περιοχής.

Δείτε βίντεο με την έκρηξη στο εργοστάσιο:

Το Ριαζάν θεωρείται στόχος στρατηγικών πληγμάτων  

Στο παρελθόν, το Ριαζάν έχει γίνει στόχος στρατηγικών πληγμάτων με drones, όπως σε διυλιστήρια και ενεργειακούς σταθμούς.

Η κατάσταση στο εργοστάσιο παραμένει δραματική, με την Πυροσβεστική και τις Ειδικές Δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο η αποτίμηση των ζημιών και των απωλειών είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Το συμβάν έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία, καθώς σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση.

