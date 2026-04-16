Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στον νότιο Ισημερινό, ανακοίνωσε κέντρο άμεσης βοήθειας.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων. «Δυστυχώς, 11 άνθρωποι απεβίωσαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU 911.

#Atención #Ecuador || Un bus interprovincial con pasajeros se salió de la vía en el km 57 de la carretera #Cuenca–Molleturo, en el sector del puente del Chorro, cerca de la parroquia Molleturo, al mediodía del miércoles 15 de abril. pic.twitter.com/DXmcpl1nDV — Primera Zona (@primera_zona) April 15, 2026

Οι 20 τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορες δομές υγείας στην περιοχή, πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε χαράδρα προτού πάρει φωτιά.

Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στα κυριότερα αίτια θνησιμότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Την περασμένη χρονιά, στοίχισαν τη ζωή σε 2.000 πολίτες του Ισημερινού· ο χειρότερος απολογισμός ετήσιος απολογισμός είχε καταγραφεί το 2023, όταν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Ισημερινού 2.373 άνθρωποι.