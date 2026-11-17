Μέλη του πληρώματος αλιευτικού σκάφους του Ισημερινού άσκησαν μήνυση και αγωγή σε αμερικανικό δικαστήριο εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες Δευτέρα (16/11), ζητώντας αποζημιώσεις μετά την επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό τον Μάρτιο, που βύθισε το πλοίο τους και τραυμάτισε ορισμένους από αυτούς, αποκαλύπτει δικόγραφο το οποίο περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η μήνυση και αγωγή των μελών του πληρώματος του σκάφους Negra Francisca Duarte II ασκήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην πόλη Πίτσμπεργκ, στην Πενσιλβάνια. Οι ενάγοντες ζητούν την καταβολή αποζημιώσεων, να εκδοθεί δικαστική διαταγή που θα απαγορεύει στον στρατό των ΗΠΑ να συνεχίσει την εκστρατεία φονικών αεροπορικών βομβαρδισμών στην Καραϊβική θάλασσα και στον Ειρηνικό ωκεανό, και όποιο άλλο μέτρο επανόρθωσης και ανακούφισης το δικαστήριο κρίνει δίκαιο, σύμφωνα με το κείμενο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο πως διεξήγαγε δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον σκαφών στα οποία επέβαιναν που αποκαλεί «ναρκοτρομοκράτες» στον ανατολικό Ειρηνικό και στην Καραϊβική, στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης που έχει βαφτίσει Southern Spear («Λόγχη του Νότου»), αλλά υποστηρίζει πως δεν διαθέτει καμιά πληροφορία για την επίθεση εναντίον του Negra Francisca Duarte II και άλλων δυο πλοίων από τον Ισημερινό, που βυθίστηκαν νωρίτερα φέτος.

Η Washington Post ανέφερε τον Αύγουστο πως τα πλοία μπήκαν στο στόχαστρο στο πλαίσιο «μυστικού προγράμματος» της CIA.

Η μήνυση αναφέρει ότι δυο οπλισμένα drones που είχαν απονηωθεί από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ επιτέθηκαν στο αλιευτικό με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και προσθέτει πως δυο μέλη του πληρώματος υπέστησαν «σοβαρά εγκαύματα».

«Όλοι οι ενάγοντες κατέληξαν να πηδήσουν στη θάλασσα και τους διέσωσαν άλλα μικρά σκάφη», σύμφωνα με τη μήνυση.

Αναφέρεται ακόμη πως κινήθηκαν προς παραπλέον σκάφος, που νόμιζαν ότι ήταν αλιευτικό και ψάρευε τόνους, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με ανθρώπους που φόραγαν στολές στρατιωτικού τύπου και μίλαγαν αγγλικά.

Μεταφέρθηκαν σε σκάφος του Ελ Σαλβαδόρ, που ταξίδεψε για επτά ημέρες και έδεσε σε σαλβαδοριανό λιμάνι.

Οι αλιείς κατέθεσαν τη μήνυση διότι το πλοίο ήταν ο μοναδικός πόρος τους και «κανένας στον Ισημερινό δεν μας βοηθάει», δήλωσε τηλεφωνικά στο Ρόιτερς ο Ερνάν Φλόρες, ο καπετάνιος, προσθέτοντας πως «μας έκαναν όλη αυτή τη ζημιά» αλλά «δόξα το θεώ είμαστε ζωντανοί».

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησαν όταν το πρακτορείο προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους για να τους ζητήσει σχόλιο.

Από τα τέλη Αυγούστου ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε πως αναχαίτισε και βύθισε τουλάχιστον οκτώ πλοία στον Ειρηνικό, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό διακινητών ναρκωτικών, πιο συγκεκριμένα της συμμορίας Λος Τσονέρος.

Τα πλοία αυτά είχαν συνολικά πληρώματα κάπου 160 μελών. Από τους ανθρώπους αυτούς, 56 αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους ασκηθεί καμιά δίωξη, ενώ 40 αθωώθηκαν ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων. Άλλοι 50 περιμένουν τις δίκες τους και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη μήνυση που υποβλήθηκε, οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 71 επιδρομές εναντίον πλεούμενων στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική από τον Σεπτέμβριο του 2025, σκοτώνοντας τουλάχιστον 235 ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλούς ακόμη.

Ο δικηγόρων των ναυτικών από τον Ισημερινό, ο Χόρχε Τσιριμπόγκα, σχολίασε πως «δεν μπορείς να τριγυρνάς τον κόσμο όλο και να σκοτώνεις ανθρώπους και να αφήνεις να βασιλεύει η ατιμωρησία».