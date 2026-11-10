Ο δημοσιογράφος Τομάς Μπελτράν δολοφονήθηκε από ενόπλους έξω από το σπίτι του στην επαρχία Μαναβί του Ισημερινού, όπως ενημέρωσε η Fundamedios, μη κυβερνητική οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου.

Ένοπλοι του είχαν στήσει ενέδρα το βράδυ της Κυριακής (8/11) και τον πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Vistazo.

Ο Μπελτράν, ιδιοκτήτης της ενημερωτικής σελίδας Calcetines, είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του τον Απρίλιο, αφότου κατήγγειλε τον παράνομο πλουτισμό της δημάρχου της πόλης Μπολίβαρ, Λέδι Μουνιός. Την περίοδο εκείνη είχαν δολοφονηθεί δυο συνεργάτες του δημοσιογράφου.

Ecuador: asesinan a Tomás Beltrán, periodista que había denunciado amenazas de muerte en Manabí https://t.co/MI2VhBOJFw — El Comercio (@elcomercio_peru) November 9, 2026

H Ένωση Τύπου της Αμερικής (Inter American Press Association / Sociedad Interamericana de Prensa) καταδίκασε τη δολοφονία και ζήτησε «άμεση και ενδελεχή έρευνα» για τον εντοπισμό των δραστών, υπενθυμίζοντας το «ιστορικό απειλών και εκφοβισμού» σε βάρος του θύματος.

🚨 La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista ecuatoriano Tomás Beltrán, ocurrido el domingo 8 de noviembre en la provincia de Manabí. 📰 El director del medio digital Calcetines había denunciado amenazas de muerte y contaba con medidas de protección de la Fiscalía desde mayo de 2025. Además, dos colaboradores de su medio también habían sido asesinados. ⚖️ La SIP exigió una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y establecer si el crimen tuvo relación con su labor periodística. — Vanguardia (@vanguardiacom) November 9, 2026

https://t.co/ZLp07r4wot | 🚨El comunicador tenía protección de la Fiscalía y había denunciado amenazas de muerte. 📌Antes de su crimen, dos colaboradores de su medio ya habían sido asesinados. https://t.co/GzFOCb0U9E — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) November 9, 2026

Από το 2025, ο Τομάς Μπελτράν ήταν ενταγμένος στο Σύστημα Προστασίας Θυμάτων και Μαρτύρων της Γενικής Εισαγγελίας του Ισημερινού.

Σύμφωνα με την οργάνωση Periodistas sin Cadenas (Δημοσιογράφοι χωρίς αλυσίδες), έξι δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν στον Ισημερινό το 2025.