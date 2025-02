Αντισμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισημερινού δολοφονήθηκε χθες Παρασκευή από ένοπλους που του είχαν στήσει ενέδρα κοντά στην πόλη Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), με τις υποψίες των αρχών να στρέφονται σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών.

Οι δράστες πλησίασαν το αυτοκίνητό του υψηλόβαθμου αξιωματικού και πυροβόλησαν «τουλάχιστον 20 φορές», δήλωσε ο επικεφαλής ο αστυνομικός διευθυντής Σαντιάγο Τουστόν. Κατάφεραν να διαφύγουν και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

O tenente-coronel Porfirio Cedeño, comandante do Grupo de Operações Especiais da Força Aérea do Equador, foi assassinado na tarde de hoje em uma emboscada próximo da Penitenciária do Litoral.

Porfirio estava sendo ameaçado por grupos criminosos de Guayaquil.

— Submundo Criminal (@submundodocrime) February 15, 2025