Η εξέγερση που ξέσπασε το βράδυ προχθές Τετάρτη σε φυλακή της Γουαγιακίλ —από την οποία απέδρασε τον Ιανουάριο αρχηγός ισχυρής συμμορίας γνωστός με το προσωνύμιο «Φίτο», ο δημόσιος κίνδυνος υπ’ αριθμόν 1 στον Ισημερινό— είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη.

#Ecuador | Riot breaks out in Guayaquil’s 4th regional prison. For hours, President Daniel Noboa’s administration did not provide any information about what was happening. pic.twitter.com/8xisNKunn4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — teleSUR English (@telesurenglish) March 28, 2024



«Η κατάσταση που αναφέρθηκε είναι η ακόλουθη. Τέσσερις τραυματίες, ένας νεκρός», δήλωσε ο υφυπουργός Ασφάλειας Λιονέλ Καλδερόν στο δίκτυο Teleamazonas, χωρίς να διευκρινίσει εάν ανάμεσα στα θύματα είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Είπε πως βρισκόταν σε εξέλιξη «πλήρης» έλεγχος σε «όλο το κέντρο κράτησης», διαβεβαιώνοντας πως τα πράγματα στη φυλακή είναι «απόλυτα υπό έλεγχο».

Ecuador prison riot leaves three dead, six injured.@AFP reporters heard gunshots and saw fires spreading in the prison, one of four that make up a vast penitentiary complex in Guayaquil. Authorities say the prison is now “is 100 percent under control”https://t.co/ONfdmCbN1h pic.twitter.com/iffpxjpna4 — AFP News Agency (@AFP) March 29, 2024

Όπως δείχνουν βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα και κατήγγειλαν την κακομεταχείριση που υφίστανται στη φυλακή, ο έλεγχος της οποίας έχει περάσει στον στρατό. Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται κρατούμενος να καταγγέλλει: «Θέλουν να μας σκοτώσουν».

The prison riot that occurred on Wed night at the #Guayaquil Social Rehabilitation Center has left three prisoners dead & six injured, reported the National Service for Comprehensive Care for Adults Deprived of Liberty & Adolescent Offenders (SNAI) of #Ecuador.#Update

After… pic.twitter.com/j6OlwEfhGM — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 29, 2024

Από τη φυλακή της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά) απέδρασε την 7η Ιανουαρίου ο επικεφαλής της πιο ισχυρής συμμορίας της χώρας, ο Χοσέ Αδόλφο Μασίας, ή «Φίτο». Παραμένει ασύλληπτος ως αυτό το στάδιο.

Εξέτιε ποινή 34 ετών κάθειρξης για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών και φόνους.

Η απόδραση του «Φίτο» ακολουθήθηκε από εξεγέρσεις σε πολλές φυλακές του Ισημερινού και έξαρση της βίας των συμμοριών στους δρόμους — εκρήξεις βομβών, δολοφονίες, ως και εισβολή μασκοφόρων ενόπλων σε τηλεοπτικό στούντιο εν μέσω εκπομπής σε απευθείας μετάδοση.

Hemos retomado el control del Centro de Rehabilitación Social 4. Agradezco la valentía del bloque de seguridad que en un operativo profesional, urgente y de gran escala desplegado por las fuerzas del orden, neutralizaron la revuelta antes de una posible escalada. Esto es un… pic.twitter.com/LJEkeZboDK — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 28, 2024

Για να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο, ο δεξιός πρόεδρος του Ισημερινού Νομπόα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και «πολέμου» με τις συμμορίες, αναπτύσσοντας 20.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο, σπαράσσεται τα τελευταία χρόνια χρόνια από κύμα βίας συμμοριών που διεκδικούν τον έλεγχο οδών διακίνησης και φυλακών.