Στη διαπίστωση της ενοχής του πρώην προέδρου του Ισημερινού, Λενίν Μορένο (2017-2021), προχώρησε η δικαιοσύνη της χώρας την Παρασκευή. Ο πρώην ηγέτης κρίθηκε ένοχος για χρηματισμό από κινεζική κατασκευαστική εταιρεία, με αντάλλαγμα την εξασφάλιση κρατικής σύμβασης για τη δημιουργία υδροηλεκτρικού εργοστασίου.

Το χρονικό της υπόθεσης και η πρόταση ποινής

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, συνολικά τέσσερα άτομα καταδικάστηκαν για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο κολοσσός Sinohydro. Η έκνομη δραστηριότητα τοποθετείται χρονικά μεταξύ 2007 και 2013, περίοδο κατά την οποία ο Μορένο κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στην κυβέρνηση του Ραφαέλ Κορέα.

Αν και το δικαστήριο δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την τελική ποινή, η εισαγγελία έχει προτείνει την επιβολή κάθειρξης έξι ετών και έξι μηνών. Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι ο Μορένο συμμετείχε σε παράνομο δίκτυο που λειτούργησε από το 2009 έως το 2018, με επίκεντρο την ανάθεση του έργου Coca Codo Sinclair.

Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην πρόεδρος

Ο 73χρονος πρώην πολιτικός, ο οποίος μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, απορρίπτει τις αιτιάσεις και κάνει λόγο για πολιτικά παρακινούμενη δίωξη, την οποία αποδίδει στον πρώην σύμμαχό του, Ραφαέλ Κορέα. Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο Μορένο υποστήριξε εκ νέου ότι δεν καρπώθηκε κανένα ποσό από τα συνολικά 76 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να διοχέτευσε η Sinohydro σε παράνομες πληρωμές.

Στην ίδια υπόθεση εμπλάκησαν περίπου 20 ακόμη άτομα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται μέλη της οικογένειάς του (η σύζυγος και η κόρη του), επιχειρηματικά στελέχη, καθώς και ο πρώην πρεσβευτής της Κίνας στο Κίτο.

Η πολιτική ρήξη με τον Ραφαέλ Κορέα

Ο Ραφαέλ Κορέα, ο οποίος διατήρησε την εξουσία στον Ισημερινό την περίοδο 2007-2017, είχε στηρίξει σθεναρά την εκλογή του Μορένο ως διαδόχου του. Ωστόσο, μετά την ανάρρησή του στην προεδρία, ο Μορένο άλλαξε πολιτική κατεύθυνση, προσέγγισε τις ΗΠΑ και ήρθε σε ευθεία ρήξη με τον άλλοτε μέντορά του.

Ο Κορέα διαμένει πλέον στο Βέλγιο έχοντας λάβει πολιτικό άσυλο, καθώς το 2020 καταδικάστηκε ερήμην σε οκτώ χρόνια κάθειρξη για άλλη υπόθεση διαφθοράς.