Οι Αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη την ανάπτυξη αμερικανικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων για να αυξηθούν οι δυνατότητες ως προς τη συλλογή πληροφοριών και την επιτήρηση, στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, που έχει μετατρέψει το κράτος της Λατινικής Αμερικής σε πεδίο μάχης μεταξύ αντίπαλων καρτέλ.

«Η διεθνής συνεργασία με τις ΗΠΑ επιτρέπει την ενσωμάτωση drones (σ.σ. τύπου) MQ-9 Reaper με δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

🚨 ¡DRONES REAPER: LOS NUEVOS CAZADORES DEL NARCOTRÁFICO! La cooperación internacional con #EstadosUnidos permite incorporar drones MQ-9 Reaper, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. https://t.co/ZkInu6juW0 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) October 8, 2026

Τα αεροσκάφη, που είναι επίσης ικανά για πλήγματα στο έδαφος, ανάλογα με τη διαμόρφωσή τους, «ενισχύουν τη δυνατότητά μας να συλλέγουμε πληροφορίες και να εντοπίζουμε κινήσεις συνδεόμενες με την οικονομία του υποκόσμου», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας Τζαν Κάρλο Λοφρέδο διευκρίνισε μέσω X ότι με μόλις «δύο από αυτά τα drones, καλύπτουμε τα 732 χιλιόμετρα των συνόρων με την Κολομβία», τη χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

📹 MÁS TECNOLOGÍA PARA VIGILAR LA FRONTERA 🗣️“Estamos arrancando un proyecto de fortalecimiento de control fronterizo y estas nuevas capacidades van a ser drones. Con 2 de estos cubrimos los 732 km de frontera con Colombia”. https://t.co/qI0VK5dlN4 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) October 8, 2026

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή, ο Ισημερινός βιώνει τα τελευταία χρόνια έκρηξη της βίας που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα. Εκτιμάται πως το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και στο Περού, δύο χώρες με τις οποίες γειτονεύει ο Ισημερινός, διέρχεται από τη χώρα με στρατηγικά λιμάνια στον Ειρηνικό, στο πλαίσιο της διακίνησής του προς τις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον, που υποστηρίζει σθεναρά τον σύμμαχό της πρόεδρο της δεξιάς Ντανιέλ Νομπόα, ήδη έστειλε ειδικές δυνάμεις, πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη στον Ισημερινό.

Με την υποστήριξη του Κίτο, η Ουάσινγκτον διεξάγει εξάλλου στρατιωτικές επιχειρήσεις στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ο στρατός των ΗΠΑ έχει ανακοινώσει πως βύθισε τουλάχιστον επτά αλιευτικά πλοία υπό σημαία Ισημερινού, που κατ’ αυτόν ήταν φορτωμένα καύσιμα και ανεφοδίαζαν, είχαν μετατραπεί σε «πρατήρια», για ταχύπλοα διακινητών ναρκωτικών.