Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα λιθοβολήθηκε από όχλο που το περικύκλωσε καθώς έφθανε σε εκδήλωση στην επαρχία Κανιάρ.
Η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ινές Μανσάνο ανέφερε πως το αυτοκίνητο του Νομπόα έφερε «σημάδια από σφαίρες» και έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου.
🇪🇨⚡- BREAKING: Protests throw stones and rocks at Ecuadorian President Daniel Noboa and his convoy, while passing through the Canar region.
No injuries reported. pic.twitter.com/4xLsTJ7FuO
— Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) October 7, 2025
Ο πρόεδρος του Ισημερινού δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.
🇪🇨 O carro do presidente Daniel Noboa, do Equador, foi atacado com pedras e paus ao cruzar um bloqueio numa estrada.
Noboa, que enfrenta uma onda de protestos de povos indígenas contra o aumento do preço do diesel, disse que “não vai permitir que um grupo de vândalos impeça o… pic.twitter.com/kEGmtA0e2f
— Eixo Político (@eixopolitico) October 7, 2025
Οι Αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις. «Σε βάρος των συλληφθέντων θα ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της προεδρίας του Ισημερινού στην πλατφόρμα Χ.
Así quedó el carro en el que viajaba el presidente Daniel Noboa, luego de ser agredido por violentos manifestantes en el #ParoNacional2025 pic.twitter.com/JXbCCKXu95
— LA TKLA 105.7 FM (@latklaec) October 7, 2025