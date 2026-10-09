Οι Αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι σε συνεργασία με την Europol και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Ισπανίας, εξάρθρωσαν κύκλωμα εταιρειών που εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών προς την Ευρώπη.

Τα πρόσωπα που συνελήφθησαν διαχειρίζονταν εταιρείες που «χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνες, όχι μόνο για το ξέπλυμα χρήματος, αλλά και για τη διακίνηση ναρκωτικών προς ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, ο Τζον Ρέιμπεργκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας του.

Η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και οι Ολλανδία ήταν οι κυριότεροι προορισμοί στην Ευρώπη των ναρκωτικών που μεταφέρονταν από τον Ισημερινό, κατά κανόνα κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτια τουλάχιστον 15 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στις εξαγωγές φρούτων, κακάο, αλιευμάτων και ξυλείας.

Πέρα από την αστυνομία του Ισημερινού, στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η χωροφυλακή και η αστυνομία της Ισπανίας, καθώς και η Europol.

Οι Αρχές συνέλαβαν 21 υπηκόους του Ισημερινού — συμπεριλαμβανομένων δύο αστυνομικών εν ενεργεία.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο Τζάκσον Σαμπράνο, που θεωρείται ότι συγκαταλέγεται στους «κυριότερους χρηματοδότες» του επιλεγόμενου «Πίπο», του αρχηγού της συμμορίας Los Lobos (σ.σ. «οι λύκοι»), η οποία ειδικεύεται στην εμπορία ναρκωτικών και στην εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων, διευκρίνισε ο υπουργός μέσω X.

OPERACIÓN GRAN FÉNIX – CANTABRIA GOLPE AL CORAZÓN EMPRESARIAL, LOGÍSTICO Y FINANCIERO DEL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL:

23 ALLANAMIENTOS, 21 DETENIDOS Y 1765 MILLONES EN GUAYAS Y LOS RÍOS EN ECUADOR, Y ESPAÑA, BÉLGICA, PORTUGAL Y PAÍSES BAJOS. La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y en coordinación con EUROPOL, Guardia Civil y Policía Nacional de España, ejecutan la operación “GRAN FÉNIX – CANTABRIA”, para desarticular una estructura de crimen organizado transnacional dedicada al tráfico internacional de drogas. La investigación se originó tras la incautación, en octubre de 2024, de aproximadamente 13.000 paquetes de cocaína en el puerto de Algeciras, España. El contenedor había salido desde una terminal portuaria de Guayaquil. Como resultado de la investigación , se han relacionado 14 incautaciones que representan aproximadamente 42,5 toneladas de cocaína, registradas tanto en Ecuador como en España, Bélgica, Portugal y Países Bajos, que equivalen a USD 1680 millones. Adicional, en la operación de esta noche son 630 kilos y una tonelada y media, que equivalen a USD 85 millones. En total son USD 1765 millones en droga incautados. ESTRUCTURA CRIMINAL La organización habría mantenido operaciones desde 2019 y tendría incidencia en Guayas, Los Ríos y Pichincha, además de conexiones con ciudadanos radicados en Europa y Emiratos Árabes Unidos. La investigación identificó un entramado de al menos 15 empresas dedicadas a la exportación de fruta, cacao, mariscos y madera utilizadas para ocultar grandes cargamentos de droga entre estos productos. Estos grupos estarían presuntamente vinculados a estructuras relacionadas con la mafia balcánica y la mocromafia, con quienes se habría coordinado la adquisición de cocaína en laboratorios de Colombia, su traslado hacia Ecuador y posterior envío marítimo hacia Europa. Jackson Felipe Zambrano, uno de los detenidos en esta operación, es uno de los principales financistas de Pipo desde 2022. En destino, miembros de estas estructuras habrían participado en la recepción y distribución de la droga, además de facilitar empresas para generar relaciones comerciales aparentemente legítimas y controlar parte de la cadena logística. PROYECCIÓN OPERATIVA 130 POLICÍAS OPERANDO • 21 detenciones: 19 ciudadanos ecuatorianos y 2 servidores policiales en servicio activo.

• 23 allanamientos simultáneos en inmuebles vinculados a los investigados y al entramado empresarial. Durante los allanamientos se incautaron terminales móviles, dispositivos de almacenamiento informático y documentación empresarial y financiera. Como siempre les decimos, es cuestión de tiempo, todos caen. Ecuador no es lugar de impunidad. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 8, 2026

Ο Γουίλμερ Τσαβαρία, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «Πίπο», κατηγορείται στη χώρα του ότι ενεχόταν στον σχεδιασμό της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του υποψηφίου για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο το 2023. Είναι φυλακισμένος στην Ισπανία από την περασμένη χρονιά.

Το κύκλωμα είχε μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών το 2024, μετά την κατάσχεση 13 τόνων κοκαΐνης, ποσότητας κρυμμένης σε μπανάνες που είχαν μεταφερθεί στο λιμάνι Αλχεσίρας, στη νότια Ισπανία.

Οι έρευνες για την υπόθεση που ακολούθησαν επέτρεψαν στις Αρχές να προχωρήσουν στην κατάσχεση σε διάφορα κράτη περίπου 45 τόνων κοκαΐνης, αξίας, σύμφωνα με υπολογισμούς που επικαλέστηκε ο Ρέιμπεργκ, περίπου 1,7 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Εκτιμάται πως το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και στο Περού, τις δύο χώρες με τις οποίες γειτονεύει ο Ισημερινός, διέρχονται από τη χώρα αυτή, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική που όμως τα τελευταία χρόνια σπαράσσεται από τη βία των καρτέλ.