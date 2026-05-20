Η αστυνομία του Ισημερινού διέσωσε έξι αλλοδαπές ανήλικες, θύματα κυκλώματος εμπορίας σάρκας που εκτιμάται πως συνδέεται με την υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα Λεβ Ταχόρ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών χθες Τρίτη.

Η επιχείρηση της αστυνομίας διεξήχθη στην επαρχία Σάντο Ντομίνγκο ντε λος Τσάτσιλας, στον κεντρικό Ισημερινό.

«Οι ανήλικες βρέθηκαν σε κτήριο το οποίο στερείτο επαρκείς ανθρωπιστικές συνθήκες», ανέφερε το υπουργείο μέσω X. Σε βίντεο που παρέθεσε, ανήλικες εμφανίζονται καλυμμένες με μαύρους χιτώνες και κουκούλες.

«Οι έρευνες υποδεικνύουν τα φερόμενα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων και της εξαναγκαστικής εκμετάλλευσης που συνδέονται με μέλη της σέκτας Λεβ Ταχόρ», συμπλήρωσε το υπουργείο.

Αφού διασώθηκαν, οι νεαρές μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ.

Στα τέλη του 2025, μετά τη διάσωση 17 ανηλίκων, η Κολομβία απέλασε και παρέδωσε στις αμερικανικές αρχές εννιά μέλη της σέκτας.

Η Λεβ Ταχόρ («αγνή καρδιά» στα εβραϊκά) έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ποινικές διώξεις σε διάφορες χώρες, για κακουργήματα σεξουαλικής φύσης και κακομεταχείριση ανηλίκων.

EXCLUSIVE: Secret International Rescue Mission Saves 6 Children From Lev Tahor Horror House In Ecuador As YWN readers know, YWN has been at the forefront of exposing the depraved Lev Tahor cult for nearly 23 years. In the early years, many accused YWN of attacking what they… pic.twitter.com/nnqJ50xM15 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 19, 2026

Έναν χρόνο νωρίτερα, οι Αρχές στη Γουατεμάλα διέσωζαν 160 παιδιά σε έφοδο στο νότιο τμήμα της χώρας, εξαιτίας υποψιών για εμπορία ανθρώπων, «εξαναγκαστικές εγκυμοσύνες, κακομεταχείριση παιδιών και βιασμούς».

Η σέκτα, που ιδρύθηκε τα χρόνια του 1980, πρεσβεύει ακραία εκδοχή του ιουδαϊσμού· στις αρχές της συγκαταλέγεται το ότι οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτονται με μαύρους χιτώνες από την κορυφή μέχρι τα νύχια.