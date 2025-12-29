Έξι άνθρωποι –ανάμεσά τους κοριτσάκι δύο ετών– σκοτώθηκαν και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν χθες Κυριακή όταν ένοπλοι τουφέκισαν κόσμο συγκεντρωμένο σε παραλία πόλης του νοτιοδυτικού Ισημερινού, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η σφαγή διαπράχθηκε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί, δημοφιλή προορισμό για την παρατήρηση φαλαινών, εν μέσω κύματος βίας το Σαββατοκύριακο που άφησε πίσω συνολικά εννιά νεκρούς εκεί, ανέφερε ο Τύπος του Ισημερινού.

🇪🇨 #Ecuador | 👉 https://t.co/BjmQI6JOsS Un bebé de pocos meses es una de las víctimas mortales de la masacre ocurrida en Puerto López #Manabí pic.twitter.com/vd1kham0LJ — Expedientes (@Expedientes_ec) December 28, 2025

Η επίθεση σε χώρο περιπάτου στην παραλία της Πουέρτο Λόπες είχε απολογισμό «έξι ανθρώπους νεκρούς και άλλους τρεις τραυματίες», είπε σε ΜΜΕ χθες ο Ουίλιαμ Ακούριο, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή. Στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους συγκαταλέγεται κορίτσι «περίπου δύο ετών», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Me encuentro en Puerto López con la Policía Nacional, que está desplegada en todo el cantón para identificar y capturar a los responsables de los hechos ocurridos esta mañana. No habrá impunidad. Los culpables serán encontrados, se oculten donde se oculten. El Estado actuará… pic.twitter.com/yNPDcTKHy9 — John Reimberg (@JohnReimberg) December 28, 2025

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δύο χώρες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης στον κόσμο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει άνευ προηγουμένου έξαρση της βίας εξαιτίας συγκρούσεων συμμοριών που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Πηγές: AΜΠΕ, AFP