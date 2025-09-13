Η κυβέρνηση του Ισημερινού ανακοίνωσε πως θα καταργήσει την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο την ανακατανομή πόρων σε κοινωνικά προγράμματα.

«Επί δεκαετίες, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αντιπροσώπευε δημοσιονομική επιβάρυνση 1,1 δισεκ. δολαρίων, χωρίς πραγματικά να φτάνει σε όσους την είχαν ανάγκη», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

Σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος, Ντανιέλ Νομπόα, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα αυξηθεί στα 2,80 δολάρια το γαλόνι από το Σάββατο έως τις 11 Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσει η ενεργοποίηση μηχανισμού σταθεροποίησης τιμών για την προστασία των καταναλωτών από τις διακυμάνσεις των τιμών παγκοσμίως.

Περικοπές στις επιδοτήσεις έχουν προκαλέσει αναταραχή στο παρελθόν, αλλά η κυβέρνηση διαβεβαίωσε πως τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς θα παραμείνουν αμετάβλητα και για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν 220 εκατομμύρια δολάρια.

Η σχεδιαζόμενη ανακατανομή πόρων αφορά διεύρυνση κοινωνικών επιδομάτων, ταχύτερες επιστροφές φόρων και οικονομική ενίσχυση μικρών παραγωγών, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισημερινού.