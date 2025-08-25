Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε χθες Κυριακή την κατάσχεση «μεγάλου φορτίου» εκρηκτικών κατευθυνόμενου στην Κολομβία, όπου προοριζόταν για τη διάπραξη «τρομοκρατικών ενεργειών».

Αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 3.750 κιβώτια με εκρηκτικά και 25.000 μέτρα καλωδίου για πυροδότηση κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας στο Σαν Γκαμπριέλ και συνέλαβαν δύο πολίτες Ισημερινού, έναν άνδρα και μια γυναίκα.

#Mundo | Policía de Ecuador informó haber incautado material explosivo que estaría destinado para realizar actos terroristas de Colombia. Ampliación >>> https://t.co/vKFF0nvRvq pic.twitter.com/z1YxryV2YC — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 24, 2025

Η ανακοίνωση καταγράφηκε μετά την επίθεση της περασμένης Πέμπτης με φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικά μπροστά σε σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κάλι, τρίτη πόλη της Κολομβίας, με απολογισμό έξι νεκρούς και περίπου εξήντα τραυματίες.

Την ίδια ημέρα, κοντά στη Μεδεγίν, τη δεύτερη πόλη της Κολομβίας, 13 αστυνομικοί σκοτώθηκαν ενώ συμμετείχαν σε επιχείρησης εξάλειψης καλλιεργειών κόκας.

Η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο, η Κολομβία, αντιμετωπίζει το χειρότερο κύμα βίας την τελευταία δεκαετία, με σειρά επιθέσεων ανταρτών και μαφιών που επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών και εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων.

«Εντοπίσαμε εκρηκτικά προορισμένα για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών στην Κολομβία», σημείωσε η αστυνομία του Ισημερινού σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες.

Το φορτίο, που χαρακτηρίστηκε «μεγάλο» από την ίδια πηγή, βρισκόταν σε φορτηγό στην παραθαλάσσια επαρχία Ελ Όρο, που γειτονεύει με το Περού, και μεταφερόταν προς την επαρχία Κάρτσι, στις Άνδεις, στον βορρά, που γειτονεύει με την Κολομβία.

Βίντεο: Noticias Caracol