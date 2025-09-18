Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα εισηγήθηκε χθες Τετάρτη να καταρτιστεί νέο Σύνταγμα της χώρας, προκειμένου να επιτραπεί η ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής ώστε να παταχθούν η διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, το 2023, ο Νομπόα, 37 ετών, γιος μεγιστάνα της μπανάνας, προώθησε επανειλημμένα την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος του κράτους της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο κάποια από τα σχέδιά του, συμπεριλαμβανομένου ιδίως εκείνου που θα επέτρεπε τον χημικό ευνουχισμό των βιαστών, συνάντησαν αντίσταση από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το πράσινο φως του οποίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναθεώρηση του θεμελιώδους νόμου.

«Ψηφίσατε υπέρ της αλλαγής, αλλαγής που δεν μπορεί να εδραιωθεί όσο οι τρέχοντες κανόνες μας εμποδίζουν να δώσουμε μετωπική μάχη με το οργανωμένο έγκλημα και τις πολιτικές δομές που το προστατεύουν και το ευνοούν», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους του Ισημερινού σε ανοικτή επιστολή του προς τους πολίτες, την οποία δημοσιοποίησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, δεν έχουν θέση δικαιολογίες, μόνο η δράση», συνέχισε, προτείνοντας να «συγκληθεί Συντακτική Συνέλευση (…) που θα δώσει τη δύναμη στον λαό και θα βγάλει τη χώρα από τη θεσμική ομηρία».

Το ισχύον Σύνταγμα του Ισημερινού είχε τεθεί σε ισχύ το 2008, επί προεδρίας του σοσιαλιστή Ραφαέλ Κορέα, πολιτικού αντιπάλου του Νομπόα, που ζει, εξόριστος, στο Βέλγιο.

Ανάμεσα στις αλλαγές που θέλει να προωθήσει ο Νομπόα είναι να επιτραπεί ξανά να εγκατασταθούν ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, κάτι που απαγορεύει το σημερινό Σύνταγμα, ώστε ο Ισημερινός να λάβει βοήθεια, από τις ΗΠΑ, στις επιχειρήσεις καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Επιδιώκει να οργανωθεί δημοψήφισμα προς τον σκοπό αυτό τον Νοέμβριο.

Ο στρατός των ΗΠΑ διέθετε άλλοτε βάση στη Μάντα (νοτιοδυτικά), προτού τον διώξει ο πρόεδρος Κορέα το 2009.

Χώρα με λιμάνια στρατηγικής σημασίας στον Ειρηνικό, δολαριοποιημένη οικονομία, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τα δυο κράτη όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον πλανήτη, ο Ισημερινός έχει μετατραπεί σε κόμβο μέσω του οποίου διακινείται το 70% της λευκής σκόνης αυτής σε διεθνή κλίμακα, κατά επίσημα δεδομένα. Σύμφωνα με το InSight Crime, η χώρα περίπου 18 εκατομμυρίων πολιτών ήταν το 2024 η πιο επικίνδυνη σε όλη τη Λατινική Αμερική, με 39 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους.