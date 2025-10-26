Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε το Σάββατο στον Ισημερινό, σε ανταλλαγή πυρών μέσα σε μια αίθουσα μπιλιάρδων στο Σάντο Ντομίνγκο, μια πόλη που απέχει 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κίτο, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι Αρχές αποδίδουν το αιματηρό επεισόδιο στον «πόλεμο μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων».

Masacre dejó 5 fallecidos y un herido en un billar de la Av. Abraham Calazacón, cerca del Terminal Terrestre, en Santo Domingo de los Tsáchilas. El hecho se registró la noche del viernes 24 de octubre. Tres sujetos con armas de grueso calibre descendieron de una camioneta blanca… pic.twitter.com/jpRBn1eD4w — Periódico D’Una (@periodicodeuna) October 25, 2025

Στον Ισημερινό έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών και οι ανταλλαγές πυρών είναι συνηθισμένο φαινόμενο τους τελευταίους μήνες στα μπιλιαρδάδικα του Σάντο Ντομίνγκο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι ανθρωποκτονίες αυξήθηκαν κατά 47%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος