Σε ποινές κάθειρξης άνω των 34 ετών καταδικάστηκαν σήμερα οι 11 από τους 17 στρατιώτες που κατηγορούνταν για τη βίαιη εξαφάνιση τεσσάρων αγοριών ηλικίας 11-15 ετών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ασφαλείας στη Γουαγιακίλ, τη μεγαλύτερη πόλη του Ισημερινού, πριν από έναν χρόνο.

Αυτή ήταν η ποινή που είχε ζητήσει η εισαγγελία να επιβληθεί στους 11 στρατιώτες που κατηγορήθηκαν για τη διάπραξη του εγκλήματος. Το δικαστήριο καταδίκασε άλλους πέντε στρατιώτες, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τις αρχές, σε φυλάκιση δυόμισι ετών. Ένας αντισυνταγματάρχης που κατηγορήθηκε ως συνεργός αλλά δεν ήταν μέλος της περιπόλου, απαλλάχθηκε.

Τα παιδιά εξαφανίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 από τη συνοικία Λας Μαλβίνας της Γουαγιακίλ, όπου ήταν σε εξέλιξη η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος που διέταξε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα. Ο πρόεδρος είχε κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολλές Πολιτείες και διέταξε τον στρατό να περιπολεί στους δρόμους.

Οι στρατιώτες φέρονται να συνέλαβαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής περιπολίας, τα ξυλοκόπησαν, τα ανάγκασαν να γδυθούν και τα εγκατέλειψαν γυμνά στην Τάουρα, μια επικίνδυνη αγροτική κοινότητα που απέχει 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης. Ένα από τα παιδιά τηλεφώνησε στον πατέρα του από την Τάουρα αλλά όταν εκείνος έφτασε στην περιοχή για να τα παραλάβει, δεν τα βρήκε πουθενά. Ημέρες αργότερα οι αρχές είπαν ότι ταυτοποίησαν τέσσερα απανθρακωμένα πτώματα που βρέθηκαν στην Τάουρα: ήταν τα εξαφανισμένα παιδιά.

«Η περίπολος εγκατέλειψε τους ανήλικους σε αυτήν την περιοχή, γνωρίζοντας ότι ήταν επικίνδυνη, απομονωμένη», είπε ο δικαστής Χοβάνι Σουάρες ανακοινώνοντας την ετυμηγορία με την οποία ολοκληρώθηκε μια δικαστική διαδικασία πολλών εβδομάδων.

Οι συνήγοροι των στρατιωτικών επέμεναν ότι οι αποδείξεις των εισαγγελικών αρχών δεν ήταν καθοριστικές. Υποστήριξαν επίσης ότι οι στρατιώτες στάλθηκαν να κάνουν περιπολίες χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως και ότι τα παιδιά ήταν ζωντανά όταν τα εγκατέλειψαν.

Ο υπουργός Άμυνας Χιαν Κάρλο Λοφρέντο είπε όταν ξεκίνησε η έρευνα ότι τα παιδιά είχαν συλληφθεί με την υποψία ότι εμπλέκονταν σε μια ληστεία. Σύμφωνα με τους συγγενείς τους, την ημέρα της εξαφάνισής τους είχαν πάει να παίξουν ποδόσφαιρο. Στη νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι έφεραν τραύματα και μώλωπες που είχαν προκληθεί πριν από τον θάνατό τους.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα ασκήσουν δίωξη σε άλλους έξι στρατιώτες, σε μια ξεχωριστή υπόθεση που αφορά μια εξωδικαστική εκτέλεση κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον διακινητών ναρκωτικών στην επαρχία Σάντα Ελένα.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ